В Москве вспыхнул магазин воздушных шаров с баллонами гелия

В Москве загорелся магазин воздушных шаров, расположенный на ул. Новопесчаной. Ситуация осложняется наличием баллонов с гелием, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Источник огня – подсобное помещение. Из офисных помещений на первом этаже вывели всех людей, но в самом здании, на втором уровне которого находится сауна, они еще остались. Сейчас в горящем помещении много дыма, но пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров без жертв.

Накануне в подмосковном поселке Дорохово загорелся гостиничный комплекс, пожар произошел на площади 600 кв. м. Случилось это еще до открытия комплекса для гостей, обошлось без жертв и пострадавших.