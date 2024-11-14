Бастрыкин заинтересовался делом таксиста, выкинувшего участника СВО из машины

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу таксиста, выкинувшего из машины пассажира, который оказался ветеран СВО. Инцидент произошел в подмосковном Солнечногорске.

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Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Председатель СК России затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении жителя Московской области. В средствах массовой информации сообщается, что в Солнечногорском городском округе таксист вытолкнул из машины пассажира, являющегося ветераном СВО, ранее получившим ранение в зоне боевых действий, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СК.

В отношении таксиста следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Бастрыкин поручил исполняющему обязанному руководителя СК по Московской области Яковлеву представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее, 13 ноября, водитель такси выбросил из автомобиля мужчину, который лишился части ноги во время службы в зоне СВО. Инцидент произошел 12 ноября неподалеку от деревни Пешки в Солнечногорском районе Подмосковья.