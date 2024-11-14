В Мариуполе нашли тайник ВСУ с тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков

Сотрудники ФСБ и МВД нашли в Мариуполе тайник ВСУ с тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

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По данным ведомства, в схроне нашли прекурсоры, которые использовали батальоны ВСУ. Изготовленные наркотики по каналам контрабанды поставляли на территорию России.

В ФСБ отметили, что найденные химикаты изъяли специалисты ЭКЦ МВД по ДНР для исследования и утилизации. Оперативники УФСБ также проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по розыску лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков в Россию.

В октябре пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что украинские военные медики дают раненым солдатам амфетамин. По словам военнопленного, сперва медики предлагают раненым наркотик бесплатно. Когда наступает привыкание, бойцы покупают наркотики у медиков за деньги.

Кабанов добавил, что доставка запрещенных вещества осуществляется через украинскую «Новую Почту» и «прикрывается» военным командованием.