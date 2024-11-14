Силовики задержали мужчину в центре Москвы с неизвестным веществом

В Москве силовики остановили мужчину, у которого якобы при себе были наркотики. Предварительно, у него обнаружили капсулы в зип-пакетах с неизвестным веществом.

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Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Вчера вечером во дворе дома на Таганке полицейские остановили подозрительного мужчину. При личном досмотре у него были обнаружены капсулы в зип-пакетах с неизвестным, но тоже подозрительным веществом. Полагая, что это могут быть наркотики, вещество стражи порядка отправили на экспертизу, проводится проверка, — передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 13 ноября, полицейский совместно с росгвардейцами задержали 28-летнего жителя подмосковной Балашихи, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, а именно кокаина, в арендованном доме в Раменском. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.