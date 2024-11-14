Заседание по делу Журавеля о госизмене перенесли

В Волгограде перенесли заседание по уголовному делу в отношении Никиты Журавеля, обвиненного в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрение дела отложили на 15 ноября. Оно пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что молодого человека доставили из Чечни в Волгоград, где его будут судить по делу о государственной измене.

По данным правоохранителей, в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также он передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей. Молодому человеку грозит пожизненный срок.

27 февраля в Грозном суд приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии общего режима за поджог Корана. На заседании он признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей.