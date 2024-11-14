Россиянку из Херсонской области арестовали за переводы денег ВСУ

Правоохранители арестовали гражданку РФ из Херсонской области, которая переводила деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По информации силовиков, с февраля 2022 по сентябрь 2023 года подозреваемая несколько раз переводила средств на нужды украинской армии для покупки медицинского и военного снаряжения. Женщину заключили под стражу.

Следственный отдел УФСБ России по Херсонской области возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. На данный момент правоохранители проводят розыскные мероприятия и следственные действия, а также выявляют преступные связи фигуранта.

Ведомство также опубликовало кадры оперативных действий и допроса. На них женщина призналась, что перевела средства, увидев предложение в соцсети, понимая, что это деньги идут на поддержку украинской армии.