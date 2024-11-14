Появились новые подробности убийства москвички на детской площадке

Следствие считает, что найденная мертвой на детской площадке москвичка была убита кинжалом, и будет ходатайствовать об аресте ее дочери. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

Ранее тело 47-летней женщины с ранами на голове было обнаружено на детской площадке во дворе жилого комплекса «Николин Парк». Следователи заподозрили в убийстве ее 24-летнюю дочь, которая жила вместе с матерью, однако не пришла на опознание. Telegram-канал Shot сообщил, что в день убийства мать и дочь сильно поругались.

«По подозрению в указанном преступлении задержана дочь потерпевшей. С ней проводятся следственные действия с использованием полиграфа. Также в ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления», - говорится в заявлении столичного главка СК России.

На фото, которое привело ведомство, изображен кинжал с чеканкой

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По информации Telegram-канала Shot, предполагаемое орудие убийства - это турецкий кинжал, который был подарен девушке ее отцом в качестве сувенира. При этом дочь убитой на допросе отказалась признать вину.

Сегодня следователи намерены просить суд об аресте подозреваемой по делу об убийстве.