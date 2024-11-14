Имущество осужденного за взятку экс-следователя Тамбиева решили изъять в казну РФ

Первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин подал иск о конфискации имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, который был осужден за самую крупную взятку в истории страны на сумму 7,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает гатеза «Ведомости».

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Заявление представителя прокуратуры было направлено в Никулинский суд Москвы. В рамках иска прокуратура намерена изъять у Тамбиева квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, а также мотоциклы марок Ducati Diavel и Honda.

Кроме того, в прокуратуре считают сомнительными доходы, на которые были приобретены квартира в Черкесске и автомобили Audi Q7 и Porsche Macan S общей стоимостью 16 миллионов рублей.

Для обеспечения иска Генеральная прокуратура просит арестовать денежные средства на банковских счетах Тамбиева, его недвижимость, а также активы его двоюродного дяди по фамилии Кубанов, которому принадлежит квартира в Одинцове и четыре нежилых помещения, говорится в материале.

Бывшего начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии за получение рекордной взятки в биткоинах в размере свыше семи миллиардов рублей.

Ранее обвиняемый в рекордной взятке в биткоинах на семь миллиардов рублей бывший следователь Марат Тамбиев отказался признавать свою вину во время судебного заседания. Он заявил, что рано или поздно справедливость восторжествует и эта история будет показана совсем в ином свете.