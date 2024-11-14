Депутат избил предпринимателя в центре Дзержинска

Депутат городской думы Дзержинска Анатолий Щетков избил предпринимателя в центре Нижнего Новгорода. В ответ пострадавший переехал парламентарий на автомобиле. Об этом сообщает YouTube-канал «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

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Максим Лощенков утверждает, что его избили четыре человека во главе с Щетковым. Поводом для встречи якобы стало обсуждение долга депутата перед Лощенковым.

В свою очередь, Щетков заявил, что Лощенков сел в автомобиль и проехал ему по ноге, после чего скрылся. Обвинения предпринимателя в свой адрес он отверг.

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