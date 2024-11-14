16-летняя россиянка выпила пива и оказалась в реанимации

В Калининграде 16-летняя студентка выпила пива, которое продавалось в ларьке на улице Зеленой, и оказалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

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По данным издания, напиток несовершеннолетней россиянке помог купить прохожий. Вместе с другом девушка отправилась пить спиртное во дворе.

Внезапно ей стало плохо — студентку вырвало, она начала терять сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, студентку доставили в реанимацию ДОБ с отравлением неустановленным веществом, сейчас она без сознания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмилетняя школьница попала в реанимацию после игр на детской площадке, расположенной на улице Орджоникидзе. Девочка неудачно упала и сильно ударилась животом о твердый предмет на земле.