Стало известно, что перевозил грузовик, обрушивший мост в Крыму

Грузовик, рухнувший в городе Джанкой на севере Крыма, перевозил 21 тонну моркови.

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Обрушение железобетонного моста в Джанкое произошло в тот момент, когда по нему проезжала фура, груженная морковью. В кузове находилась 21 тонна груза. При этом грузоподъемность моста составляет 18 тонн, — пишет Telegram-канал Baza.

По неподтвержденным данным канала, после грузовика с моста слетел легковой автомобиль. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. В результате происшествия оказались повреждены электросеть и железнодорожное полотно, находившееся под мостом. Отменены шесть пригородных поездов.

Стала известна цена восстановления рухнувшего в Крыму моста

Ранее, 13 ноября, Следственный комитет назвал перегруз большегруза возможной причиной обрушения моста в Джанкойском районе в Крыму. Следователи начали проверку. Также, в региональном Минздраве сообщили, что один из двух водителей, получивших травмы во время этого инцидента, находится в тяжелом состоянии.