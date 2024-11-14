Полиция в Твери нашла мужчину, который на улице предлагал купить детей

Тверские полицейские разыскали и привлекли к ответственности жителя города, который предлагал прохожим купить детей.

© Российская Газета

В социальных сетях сотрудники полиции обнаружили информацию, что на улице Веселова в Твери неизвестный подходил к прохожим и предлагал купить у него детей. Полицейские провели проверку, опросили очевидцев, изучили камеры видеонаблюдения и установили личность мужчины.

Для разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции. Задержанный рассказал полицейским, что в тот день был пьян и без злого умысла решил таким образом пошутить с прохожими.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".