Петербургский пенсионер озолотил мошенников на 15 млн рублей

В Петербурге 87-летний мужчина поверил мошенникам и отдал им 15 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, с августа по октябрь пенсионеру, проживающему на Кадетской линии, звонили неизвестные, которые называли себя якобы сотрудниками банка. Злоумышленники обманом заставили петербуржца поверить, что ему необходимо перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Пожилой мужчина последовал инструкциям аферистов, снял средства со счетов и пять раз встречался с курьерами мошенников, чтобы передавать им деньги. В общей сложности он таким образом потерял почти 15,3 млн рублей.

В какой-то момент пенсионер понял, что его обманывают. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.