Размахивающего кухонным ножом москвича задержали в метро

Пьяный мужчина достал кухонный нож и стал угрожать им пассажирам московского метро, которые сделали ему замечание из-за курения на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии.

«Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал сигарету и закурил. Двое граждан сделали замечание нарушителю, на что последний вытащил нож и стал им размахивать, направив в сторону собеседников», - пояснили в МВД.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые привело ведомство, видно, что мужчина активно жестикулируя и размахивая рукой с ножом, надвигается на двоих молодых людей. Затем он отворачивается, и они сбивают его с ног, отнимая нож.

«Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и изъяли орудие совершения преступления, которое оказалось хозяйственно-бытовым ножом», - пояснили в МВД.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Кроме того, нападавший привлечен к административной ответственности по статьям 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП России.