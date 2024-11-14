Бывший адвокат Пашаев сравнил условия камеры СИЗО с отличной гостиницей

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Бывший адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве, не может общаться ни с кем, кроме своего адвоката. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Следователь запретил ему свидания даже с родственниками и отправлять корреспонденцию из СИЗО, чтобы он не смог больше никого обмануть на деньги. Также двоих сокамерников Пашаева — «значимых людей в погонах» — предупредили, чтобы те общались с ним осторожнее. Экс-адвокат видится только со своим защитником по делу.

Экс-адвокат содержится в отдельном корпусе СИЗО «Матросская тишина», прозванном «Кремлевским централом», куда обычно помещают высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Тут очень строгий контроль над арестантами, тем не менее Пашаев утверждает, что ему тут комфортно. На видео он сравнил условия в СИЗО с отличной гостиницей.

На кадрах Пашаев говорит, что душ в изоляторе лучше, чем у него в квартире, очень чисто, постельное белье меняют каждую неделю. У него есть возможность заказывать еду из ресторана, в СИЗО есть спортзал, библиотека и салон красоты.

23 октября сообщалось, что в Донецке задержали Фаика Гасанова — сослуживца Пашаева, которого заподозрили в соучастии в мошеннических схемах экс-адвоката.

О задержании Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у блогерши Елены Блиновской и ее мужа, пообещав супругам прекратить уголовное преследование в отношении них. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной.