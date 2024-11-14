Порядка 1200 человек были найдены в Курской области, которые ранее считались пропавшими без вести после вторжения в регион украинской армии.

Об этом сообщили в телеграм-канале Российского Красного Креста.

«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — говорится в сообщении.

Специалистам удалось установить судьбу и восстановить семьи 969 граждан, а также 231 военнослужащего. Всего в организацию обратились более шести тысяч раз с просьбами в поиске людей в российском приграничье. В то же время в организации уточнили, что одного человека могут разыскивать сразу несколько людей: родственники, друзья, соседи.

Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Ранее сообщалось, что порядка 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших в Курской области получил Российский Красный Крест. Их количество заметно увеличилось после вторжения ВСУ.