Стала известна цена восстановления рухнувшего в Крыму моста

Власти Крыма назвали стоимость восстановления рухнувшего в республике моста. Сроки ремонта растянутся на четыре месяца.

«В 180-200 миллионов рублей обойдется восстановление рухнувшего моста», – сообщили крымские чиновники.

Также срок работ пока определяется в районе трех или четырех месяцев.

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Ранее стало известно, что мост рухнул под весом грузовика, два человека пострадали. В момент происшествия на мосту был еще и легковой автомобиль.