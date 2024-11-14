На юго-востоке Москвы обнаружили обгоревший труп

На юго-востоке Москвы в сгоревшей бытовке обнаружили тело мужчины.

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Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Ночью после ликвидации пожара на ул. Рогожский Поселок в строительной бытовке обнаружено тело мужчины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — проинформировали представители ведомства.

В данный момент следствие изучает обстоятельства произошедшего. Дело взяла на контроль Лефортовская межрайонная прокуратура, проводятся необходимые проверки.

Ранее московская полиция начала проверку информации об отравлении собак сосисками на юго-западе столицы. К настоящему моменту несколько животных находятся в реанимации из-за отравления неизвестным веществом.