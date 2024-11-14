Эксперты СК оценили ущерб от действий ВСУ на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях в 60 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В 2024 году в СЭЦ выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, в том числе по объектам на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей. В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Стоимость их восстановления составила почти 60 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.