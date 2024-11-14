Новогодний утренник в тобольском ДК закончился для замдиректора уголовкой

«Старший ребенок прошел на третий этаж с техническими помещениями, через незапертую дверь вошел в вентиляционную камеру, расположенную над подвесным потолком», – выяснили обстоятельства происшествия в прокуратуре Тюменской области. От веса ребенка потолочная плитка прогнулась, и в самый разгар утренника мальчик рухнул вниз – с высоты шести метров на пол перед зрителями. Пострадавшего доставили в больницу с травмами, а детский праздник превратился в расследование уголовного дела по статье за халатность, повлекшее тяжкий вред здоровью. Обвиняемым по делу стал 31-летний заместитель директора Дома культуры Семен Верещагин, который должен был держать закрытыми технические помещения – это было прописано в его должностных обязанностях в трудовом договоре. По версии следователей, открытая дверь в вентиляционную камеру стала причиной травм ребенка. Суд согласился с гособвинителем и приговорил теперь уже бывшего замдиректора ДК к принудительным работам на 3,5 года с удержанием 5 % в доход государства. Ему также запретили занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение двух лет. В тюменском следкоме дополнили, что сам ДК «Синтез» также обязали к ответственности – по гражданским искам Дом культуры должен компенсировать моральный вред посетителям на общую сумму 4 млн рублей. Ранее «ФедералПресс» выяснил, что новогодние корпоративы в Тюмени в 2024 году подорожали из-за Деда Мороза и Снегурочки. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова