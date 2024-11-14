$98.37+0.41104.29+0.04
Войти в почту

Под Волгоградом поврежден газопровод

Во Фроловском районе Волгоградской области получил механические повреждения участок газопровода.

Под Волгоградом поврежден газопровод
© РИА Новости

Об этом рассказал ТАСС начальник службы по связям со СМИ «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов.

«В настоящее время проводятся восстановительные работы, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается ущерб от повреждения», — рассказал Шефатов.

Снижение давления на участке было обнаружено в ночные часы, после чего сотрудники компании сразу же провели инспекцию на участке и выявили повреждение. Причина его появления пока неизвестна. В результате ЧП никто не пострадал.

Происшествия
Газпром
Горячая новость
Пятигорск
Тольятти
Волгоград