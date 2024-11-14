Появились подробности об обрушившей мост в Крыму фуре

Фура, которая обрушила автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма, имела перевес почти на 13 тонн. Об этом заявил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин, сообщает РЕН ТВ.

Близ места обрушения у дороги был установлен знак, согласно которому максимальный размер большегрузов, допустимый для пересечения моста, составляет не более 18 тонн. Фура же, из-за которой рухнул мост, перевозила около 30 тонн, сообщил специалист.

«На данный момент проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда... Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты», — отчитался об обстановке Сорокин.

Об обрушении автомобильного моста между селами Изумрудное и Маслово на полуострове стало известно вечером в среду, 13 ноября. Мост упал на железнодорожное полотно, которое находилось под ним, в момент, когда по нему следовали грузовик и легковой автомобиль. Пострадали два человека.

После ЧП между Крымом и Запорожской областью приостановили железнодорожные перевозки. Разбор завалов на месте происшествия уже начался — он займет около суток. В сети также появились кадры с места происшествия — на них виден рухнувший вниз большегруз и работа сотрудников оперативных служб.