После отравления детей под Красноярском их мать родила сына

В семье из села Красная Сопка Красноярского края, где менее двух месяцев назад умерли от отравления четверо детей, родился мальчик.

У пережившей в сентябре трагедию матери 8 ноября родился ребенок. Мама с сыном уже выписаны из родильного дома. Мальчик, как говорят врачи, здоров. Эту информацию подтвердили в главке Следственного комитета по Красноярскому краю.

29 октября в региональном управлении СК рассказали о первых результатах экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела о смертельном отравлении четверых детей в селе Красная Сопка Назаровского района.

Исследование показало наличие инсектицидного вещества, входящего в состав средств для уничтожения насекомых, на посуде из дома отравившейся семьи.

Таким образом из двух основных версий - отравление продуктами питания или инсектицидным средством - приоритетной для следователей остается вторая. С высокой долей вероятности можно утверждать, что причиной трагедии стал использованный главой семьи дихлофос; известно, что после его применения помещение недостаточно хорошо проветрили, и вентиляция в доме работала не лучшим образом.

Гипотеза о поддельном дихлофосе не подтвердилась: анализ содержимого баллонов, изъятых правоохранителями из магазинов села и с завода-производителя, свидетельствует о соответствии компонентов списку, размещенному на баллонах.

Отметим, токсикологи, опрошенные корреспондентом "РГ", полагают, что при тщательном соблюдении инструкций (например, по части дозировок и режима проветривания) вероятность смертельного отравления легальными средствами дезинфекции с прилавков российских магазинов практически исключена.