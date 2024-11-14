Озвучены сроки разбора завалов на месте обрушения моста в Крыму

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму продлится около суток. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В настоящее время сотрудники МЧС, чтобы освободить железнодорожные пути, разбирают остатки рухнувшего моста.

Движение поездов возобновится через сутки. На месте обрушения сейчас работают 43 специалиста и 16 единиц специальной техники. 14 ноября сообщалось, что из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки.

Между Крымом и Запорожской областью временно не ходят грузовые поезда

13 ноября на участке трассы Джанкой - Маслово в Крыму произошло обрушение железнодорожного моста. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших.

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.