РИА Новости: операции по счетам ювелирной компании Блиновского приостановили

Операции по счетам ювелирной компании, которой руководит Алексей Блиновский, муж "королевы марафонов" Елены Блиновской, приостановлены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "БИР-Аналитик".

Операции по счетам ювелирной компании Блиновского приостановили
© Газета.Ru

В материалах указывается, что компания Блиновского ведет розничную торговлю ювелирными изделиями и является действующей. Одним из оснований для приостановления операций по счетам стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, говорится в карточке компании. Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей.

Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста "Марафон желаний". Дело Блиновского выводили в отдельное производство. "Королеву марафонов" Елену Блиновскую признали банкротом. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать.

Происшествия
Елена Блиновская
3