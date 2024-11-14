Жители Хабаровска отдали мошенникам более миллиарда рублей

Каждое третье преступление, зафиксированное на территории Хабаровска, совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий. Проще говоря, каждый третий потерпевший становится жертвой мошенников, обманывающих по телефону или расставляющих ловушки в интернете.

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Дело техники

Если лет пять назад в сети аферистов попадались в основном пенсионеры, то сегодня жертвой может стать любой, в том числе, как показывает практика, ребенок. Мошенникам главное "дотянуться" до человека: ответил на звонок, на сообщение в чате, кликнул по ссылке - все! "Дожать" жертву и заставить сделать по-своему - это уже техника.

Суммы, которые отправляют в неизвестность хабаровчане, впечатляют. За 2023 год перечислили более миллиарда рублей. В октябре этого года только за одну неделю - 27 миллионов рублей.

- На территории Хабаровска за восемь месяцев зарегистрировано порядка 6700 преступлений, из них около 3700 - против собственности. Почти половина - с использованием информационно-коммуникационных технологий: мошенничество, кража денег с банковской карты или неправомерный доступ к компьютерной информации. Удручает, что несмотря на профилактические меры жертв мошенников не становится меньше. Часто потерпевшие признаются, что слышали о подобных видах преступлений, но злоумышленники были так убедительны, что они не смогли им противостоять, - говорит начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин.

Нередко жертвы отмечают, что их настолько застращали и измучили звонками мошенники, что было только одно желание - чтобы поскорее все закончилось. С этой мыслью снимают и отдают сотни тысяч, берут миллионные кредиты.

Начаться история может с любого повода: вам позвонили "коммунальщики", работники "социальной службы", "Госуслуг" - представляются кем угодно. Разговор переходит к "силовикам", и те запугивают человека. Грозят уголовной ответственностью, называют статьи, могут прислать якобы сканы уголовных дел и прочее, чтобы создать видимость реальности происходящего. Жертву то держат в страхе, то немного отпускают ситуацию, успокаивая, что все решаемо, и ей помогут. Затем снова психологическое давление, чтобы эмоционально опустошить. При этом несчастный один на один с этой бедой, мошенники умеют заставить хранить молчание, объясняя, что все вокруг под подозрением. Долго находиться в таком состоянии человеку сложно, он ломается и выполняет требования преступников, порой лишаясь даже крыши над головой.

Большой куш

Хабаровчанка 1947 года рождения отдала мошенникам 5,3 миллиона рублей и стала лидером октябрьского антирейтинга - это самый большой куш, который урвали злоумышленники этой осенью. Пенсионерке позвонил незнакомец, представился работником службы безопасности банка и убедил, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Пожилая женщина поверила, что ей необходимо снять сбережения и перевести на некий "безопасный счет".

Самый крупный ущерб, нанесенный мошенниками в этом году, - хищение 17 миллионов рублей у четы пенсионеров. Их заставили отдать деньги, полученные после гибели сына: наследство перешло к злоумышленникам.

- Возможные сценарии мошенников мы озвучиваем в СМИ, рассказываем на встречах с населением, чтобы люди могли противостоять им. Но злоумышленники реагируют на информационную повестку и меняют истории под актуальные вопросы. Сейчас известно около 150 различных сценариев. Из новых - звонки от "Энергосбыта" по тотальной замене электросчетчиков. Якобы ведется замена, людям надо встать в электронную очередь. Для этого всего-то надо назвать пришедший на телефон код. Люди доверчиво произносят его, и мошенники получают доступ к личной странице на портале "Госуслуги", - рассказывает Андрей Викторович.

Самый крупный ущерб, нанесенный мошенниками в этом году, - хищение 17 миллионов рублей у четы пенсионеров. Их заставили отдать деньги, полученные после гибели сына

Еще из свежих выдумок - навязывание программы, которую надо установить на телефон. Повод может быть любой: от оцифровки медицинской карты для записи на диспансеризацию до очереди на пересчет пенсии. Главная задача мошенников - убедить человека скачать вредоносную программу. Перешел по ссылке, активировал - и телефоном уже управляют другие, у них доступы ко всем установленным приложениям, они переводят деньги и берут кредиты. Лишь за одну неделю октября в Хабаровске восемь жителей лишились почти 1,6 миллиона рублей, поддавшись на уговоры лжеспециалистов энергосбытовой организации и поставив на телефоны программу.

Ловят жертв и на вечном желании заработать, ничего не делая. Ловушки расставлены в интернете - яркие объявления и рекламные баннеры, где сулят много денег и сразу. Только кликни! Так, 39-летняя домохозяйка играла на телефоне онлайн, во время очередного раунда на экране всплыло рекламное сообщение.

Нажала из любопытства - просто посмотреть, что предложат. Ее тут же взяли в оборот: с ней связался менеджер, настоял, чтобы заполнила анкету, скачала приложение и не упускала шанс разбогатеть. Тем более, по заверению все того же "менеджера", для этого надо лишь регулярно вкладывать деньги и смотреть, как растут доходы. Отчеты с графиками присылали ежедневно, женщина приходила в восторг и вкладывала еще и еще. В результате за неделю она перевела свыше двух миллионов рублей. О том, что виртуальная прибыль всего лишь картинки, она догадалась, когда "менеджер" потерял к ней интерес, и ее профиль оказался заблокирован.

Не ведитесь на легкие деньги

История с легкими деньгами у мошенников одна из самых популярных. Только за первые выходные октября трое хабаровчан "вложили" в "интернет-биржи" порядка семи миллионов рублей. Самый крупный ущерб - 2,7 миллиона - понесла 41-летняя фельдшер. Ее путь в "инвесторы" начался через сайт знакомств. Там с ней начал общаться мужчина из Испании. Неделя переписки, и сеньор признается, что он очень состоятельный. Сколотил свой капитал на бирже и предлагает даме сердца тоже приобрести инвестиционный портфель, чтобы не жить от зарплаты до аванса. Женщина поверила, набрала кредитов и перечислила деньги.

Не гнушаются мошенники и сферы метафизической.

Пожилая хабаровчанка только закончила смотреть передачу про экстрасенсов, как раздался звонок. Незнакомка сообщила, что обладает сверхъестественными способностями, и номер этого телефона ей подсказали потусторонние силы. И звонит она, чтобы уберечь от беды. Якобы опасность грозит дочери пенсионерки, поэтому ведьма готова провести обряд очищения от порчи, но для этого надо собрать все деньги в доме, положить между страницами книги, которая первая попадется на глаза и отправить это все бандеролью на продиктованный адрес. Затем еще ни раз колдунья заставляла доверчивую жертву переводить ей деньги, и всегда по почте, пока работники отделения не вмешались, заподозрив неладное. Всего "целительнице" досталось 220 тысяч рублей.

Активно используют мошенники высокие технологии: подделывают голоса, видеоизображение, и подчиненные видят своих руководителей, которые предупреждают, что сейчас свяжутся "силовики" и надо выполнять их требования. Защититься можно только перепроверяя все несколько раз. Получил сообщение или звонок - перезвони или напиши на почту человеку, уточни, действительно ли обращался он.

- Каждый раз возбуждается уголовное дело, но найти злоумышленников не так просто - часто они действуют из-за рубежа, используя сервисы подмены номеров, банковские карты, оформленные на подставных лиц. Но те счета, которые им передают за вознаграждение дропперы - помощники мошенников, мы можем отследить. И сейчас правоприменительная практика такова, что в отношении них возбуждают уголовные дела по статье "Неправомерное использование средств платежей", а суд обязывает дропперов полностью гасить перед потерпевшими причиненный вред. Допустим, дроппер продал свою карту за полторы тысячи рублей, а потерпевший перечислил через нее мошенникам миллион. Эту сумму суд обяжет вернуть. Задерживаем и наказываем курьеров, которые также за вознаграждение идут на обман своих сограждан, - говорит Андрей Кокорин.