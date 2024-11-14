$98.37+0.41104.29+0.04
Войти в почту

Костатку выбросило на берег на Камчатке

На Камчатке возле села Устьевое снова выбросило косатку на берег, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

На Камчатке началась операция по спасению выброшенной на берег косатки
© ТК «Звезда»
«В километре от устей с. Устьевое в сторону Усть-Большерецка опять выбросило косатку», — следует из сообщения.

По его словам, состояние животного на данный момент плохое. На теле видны раны, также у косатки потрескана кожа. Лебедев отметил, что это может свидетельствовать о том, что она давно лежит у берега.

Волонтеры и спасатели начали операцию по спасению животного, сейчас ее подтащили к линии моря. Однако министр по ЧС считает, что на этот раз шансов на спасение меньше.

В октябре на Камчатке стая косаток попала в ловушку на мелководье. Животных перемещали вручную в глубокие места, где подступала вода. В итоге их удалось спасти.

Происшествия
Сергей Лебедев
МЧС России
1