На Камчатке началась операция по спасению выброшенной на берег косатки

На Камчатке возле села Устьевое снова выбросило косатку на берег, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«В километре от устей с. Устьевое в сторону Усть-Большерецка опять выбросило косатку», — следует из сообщения.

По его словам, состояние животного на данный момент плохое. На теле видны раны, также у косатки потрескана кожа. Лебедев отметил, что это может свидетельствовать о том, что она давно лежит у берега.

Волонтеры и спасатели начали операцию по спасению животного, сейчас ее подтащили к линии моря. Однако министр по ЧС считает, что на этот раз шансов на спасение меньше.

В октябре на Камчатке стая косаток попала в ловушку на мелководье. Животных перемещали вручную в глубокие места, где подступала вода. В итоге их удалось спасти.