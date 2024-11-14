Раскрыты подробности ЧП у Верховного суда Бразилии

Мужчина, погибший при взрыве у Верховного суда Бразилии, пытался проникнуть в здание с бомбой на теле. Об этом сообщает Globo со ссылкой на заместителя губернатора федерального округа Селина Леао.

По предварительной версии, мужчина подорвал автомобиль, бросил взрывчатку под навес здания суда, а затем взорвал другое устройство на своем теле у входа в него. Предположительно это сделал Франсиско Вандерли Луис — владелец взорванной машины. Он пытался выдвинуться от Либеральной партии на муниципальных выборах 2020 года, однако не был избран.

Полиция пока не может подтвердить личность погибшего. На данный момент взрывотехники продолжают работу на оцепленной территории перед зданием суда, так как на теле еще могут оставаться взрывные устройства.