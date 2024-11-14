Очевидцы ЧП в Севастополе рассказали, как пытались спасти водителя

Первыми, кто бросился на помощь водителю взорвавшегося автомобиля в Севастополе, стали очевидцы. Об этом "Известиям" рассказали горожане, которые своими глазами видели произошедшее.

По их словам, многие приняли взрыв за удар ракеты, однако позже разглядели, что горит машина.

"Очевидцы помогали, огнетушителями спасали эту машину, пытались вызволить водителя", - отметила собеседница газеты.

Один из мужчин рассказал, что когда человека доставали из салона, тот был весь "белым". У него почти не было шансов выжить.

С пассажирской стороны "все выворочено было". Внутри автомобиля не осталось ничего целого, добавил другой очевидец.

Напомним, взрыв в Севастополе прогремел в среду утром на улице Тараса Шевченко. Власти сообщили, что в результате подрыва автомобиля погиб находившийся за рулем мужчина. По данным СМИ, мужчине оторвало ноги, и врачи не смогли его спасти.

Позже стало известно, что мужчина был военнослужащим.

По факту его гибели возбудили дело о теракте. Следователи ищут причастных к совершенному преступлению.

Украинские издания со ссылкой на источник в СБУ заявили, что погибший военный был целью спецоперации Службы безопасности Украины.