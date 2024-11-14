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Очевидцы подрыва машины в Севастополе рассказали, как пытались спасти водителя

Первыми, кто бросился на помощь водителю взорвавшегося автомобиля в Севастополе, стали очевидцы. Об этом "Известиям" рассказали горожане, которые своими глазами видели произошедшее.

Очевидцы ЧП в Севастополе рассказали, как пытались спасти водителя
© РИА Новости

По их словам, многие приняли взрыв за удар ракеты, однако позже разглядели, что горит машина.

"Очевидцы помогали, огнетушителями спасали эту машину, пытались вызволить водителя", - отметила собеседница газеты.

Один из мужчин рассказал, что когда человека доставали из салона, тот был весь "белым". У него почти не было шансов выжить.

С пассажирской стороны "все выворочено было". Внутри автомобиля не осталось ничего целого, добавил другой очевидец.

Напомним, взрыв в Севастополе прогремел в среду утром на улице Тараса Шевченко. Власти сообщили, что в результате подрыва автомобиля погиб находившийся за рулем мужчина. По данным СМИ, мужчине оторвало ноги, и врачи не смогли его спасти.

Позже стало известно, что мужчина был военнослужащим.

По факту его гибели возбудили дело о теракте. Следователи ищут причастных к совершенному преступлению.

Украинские издания со ссылкой на источник в СБУ заявили, что погибший военный был целью спецоперации Службы безопасности Украины.

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