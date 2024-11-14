В Крыму приостановили железнодорожные перевозки

Железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены из-за обрушения автомобильного моста на полуострове. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

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«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — сообщили в министерстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК РФ сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Проводится проверка.