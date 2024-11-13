Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей

Жительницу Омской области, виновную в отравлении 22 детей, приговорили к полугоду ограничения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В период с 23 по 24 июня 2023 г. после употребления приготовленной обвиняемой пищи произошло заболевание 22 несовершеннолетних, у некоторых из них установлен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Женщина признала вину.

Ранее стало известно, что в СК по Тверской области заявили о гибели ребёнка из многодетной семьи в результате отравления неизвестным веществом.

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, причиной отравления многодетной семьи в Тверской области могло стать некачественное мясо.