Обрушение моста в Крыму. Что известно о происшествии

В Крыму обрушился автомобильный мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает МЧС России.

Речь идет об автомобильном мосте между селами Изумрудное и Маслово. Обрушение произошло над железнодорожным полотном. Во время инцидента на мосту находились легковушка и грузовик, спасатели деблокировали обоих водителей и передали врачам.

«В результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека. Они доставлены в ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница". По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — сообщили в Минздраве Крыма.

На месте обрушения моста в настоящее время работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил у себя в Telegram-канале о том, что в связи с инцидентом был организован объезд через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский и Ермаково. Также были разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро. Крючков отметил, что железнодорожная ветка, на которую обрушилось автомобильное полотно, была второстепенной и поезда дальнего следования направятся по другой.

В региональном СК заявили, что обрушение моста произошло из-за движения перегруженного грузовика. По факту инцидента проводится проверка.