В СК назвали причину обрушения моста в Крыму

Автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма не выдержал перегруженную фуру. Об этом пишет пресс-служба Следственного управления СК по региону в Telegram-канале.

© Telegram/Следком Крыма и Севастополя

В результате инцидента пострадали два человека — водители транспортных средств. Один из них, водитель грузовика, от госпитализации отказался, второго бригада скорой помощи доставила в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

В ведомстве пояснили, что по поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово.

На месте происшествия находится руководитель следственного отдела по городу Джанкой Маргарита Исупова.

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Следователями проводится осмотр территории, изучается автотехническая документация, организовано взаимодействие с медучреждениями. Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности, уточнили в пресс-службе.