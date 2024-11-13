В Шебекине шесть частных домов повреждены при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, повреждены шесть частных домов.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы", - написал он в Telegram-канале.
Также в результате обстрела поврежден легковой автомобиль.
"На территории одного домовладения перебита газовая труба - утечка газа устранена. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - сообщил губернатор, добавив, что подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток.