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В Шебекине шесть частных домов повреждены при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, повреждены шесть частных домов.

В Шебекине шесть частных домов повреждены при обстреле ВСУ
© globallookpress.com

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы", - написал он в Telegram-канале.

Также в результате обстрела поврежден легковой автомобиль.

"На территории одного домовладения перебита газовая труба - утечка газа устранена. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ", - сообщил губернатор, добавив, что подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток.

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