Пермяк пришел в суд с целым арсеналом колющих и режущих предметов

Мужчину с ножом и молотком остановили при входе в пермский суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

На днях судебные приставы решили изучить содержимое сумки подозрительного мужчины, который пришел в здание мировых судей Ленинского судебного района Перми. Увидев внутри ручной клади целый арсенал колющих и режущих предметов, они удивились и спросили, почему посетитель добровольно не предъявил инструменты.

Среди прочего у него обнаружили строительный нож со сменными лезвиями, бур с металлическим наконечником, четыре отвертки, четыре полотна для ножовки, молоток, а также секатор для нарезки труб. Тем не менее мужчина пояснил, что не видит ничего опасного в этих предметах, поэтому и не придал должного значения предупреждению приставов.

На владельца арсенала холодного оружия составили протокол об административном правонарушении. За неисполнение законного распоряжения судебного пристава ему грозит штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей.