Таксист выкинул из машины пассажира, ставшего инвалидом на СВО

Водитель такси выбросил из автомобиля мужчину, который лишился части ноги во время службы в зоне СВО. Инцидент произошел 12 ноября неподалеку от деревни Пешки в Солнечногорском районе Подмосковья.

Проезжавший автомобилист в один момент заметил лежащего у обочины мужчину и решил остановиться, чтобы помочь ему. Тело незнакомца прикрывала куртка, а на одной босой ноге вместо пальцев у него оказался окровавленный бинт.

Мужчина рассказал ему, что недавно вернулся с фронта, где во время боевых действий серьезно травмировал ногу, подорвавшись на мине. В Донецке медики провели бойцу операцию, после чего он прибыл в Подмосковье.

Военнослужащий признался, что серьезно повздорил с таксистом во время поездки, из-за чего и оказался у обочины. По его словам, после словесной перепалки водитель выгнал солдата из салона и бросил его мерзнуть на земле. Неравнодушный автовладелец помог мужчине и передал его врачам, передает «МК».

В конце августа председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества таксиста в отношении участника спецоперации.