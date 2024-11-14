Суд в Москве продлил арест 13 фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы продлил срок ареста 13 фигурантам дела о стрельбе возле офиса Wildberries в центре столицы. Об этом стало известно в четверг, 12 ноября, из судебных документов.

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— Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей 13 обвиняемым. Всего будут рассмотрены с 13 по 15 ноября 25 ходатайств о продлении ареста, — передает со ссылкой на документы суда РИА Новости.

18 сентября, муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук в компании неизвестных мужчин пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Охрана здания его не пустила, и началась стрельба. В ходе происшествия погибли два охранника, множество людей были ранены, в том числе сотрудники правоохранительных органов. «Вечерняя Москва» собрала главные новости по теме в отдельный материал.