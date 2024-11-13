Юноша погиб при ударе ВСУ по детской площадке в Энергодаре

Молодой человек погиб во время атаки Вооруженных сил Украину (ВСУ) на детскую площадку во дворе жилого дома в Энергодаре Запорожской области. Об этом в среду, 13 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Один из осколков ракеты попал в окно магазина, убив 20-летнего продавца. Местные жители также рассказали, что от ударной волны вылетели оконные стекла, а также слетели с петель двери балконов и кухонь.

— Я не думала, что прилетит именно на детскую площадку... Как бабахнуло, а у меня окно было приоткрыто... два стекла выбило прямо на улиц, — передает слова местной жительницы ТАСС.

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