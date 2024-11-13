В Москве актер хоррор-квеста ударил школьницу ножом

В Москве сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах травмирования 14-летней школьницы. Об этом в среду, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщает Газета.ру.

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По данным издания, пострадавшая девочка-подросток пришла на квест «Техасская резня. Кожаное лицо», вход на который допускался с 16 лет. Во время шоу один из актеров решил добавить эмоций происходящему, достал нож и ударил им школьницу по руке, сломав ей палец.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности было возбуждено лишь шесть месяцев спустя.

11 ноября сообщалось, что в Москве актер московского квеста выстрелил посетительнице в шею.