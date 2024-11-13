Суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду, заморившему грудного сына голодом

Блогеру-сыроеду Максиму Лютому из Санкт-Петербурга ужесточили приговор за гибель сына от истощения до 10 лет лишения свободы. Такое решение приняла Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. На заседании блогер признавался в любви к малышу и настаивал, что заботился о нем. По словам осужденного отца, мальчика назвали Космосом.

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Кроме того, Лютый уверял, что его оболгала гражданская жена, она же — мать ребенка, и просил суд смягчить его статью до «причинения смерти по неосторожности». Апелляционная инстанция с доводами печально известного сыроеда не согласилась. Более того, срок содержания под стражей увеличили на 2 года. Напомним, что причиной смерти ребенка стали истощение и пневмония. По мнению родственников семьи, блогер пытался вырастить из наследника праноеда, который сможет питаться одной лишь энергией солнца. Перед смертью в возрасте одного месяца грудничок весил чуть больше полутора килограммов.