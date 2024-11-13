Полиция задержала обладательницу самого пышного бюста в России

Силовики задержали Ирен Феррари (настоящее имя — Ирина Мацыно ), обладательницу самого пышного бюста России, в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По предварительным данным, причиной стало то, что 43-модель позволила себе нецензурные выражения в адрес стражей порядка.

Феррари отметила, что ей после задержания показали видео, на кадрах которого похожая на нее женщина с роскошными формами «кроет матом полицию». Она добавила, что никого не оскорбляла.

По ее словам, при задержании она упала из машины, разбила голову и требовала вызвать скорую. Полицейские, уточнила она, отказались выполнить ее просьбу, увезли в отделение и оставили там до утра. Затем на нее составили «административку»за мелкое хулиганство.