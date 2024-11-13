В Подмосковье во дворе дома разлилось огромное грязное озеро

В жилом комплексе (ЖК) «Люберецкий» в подмосковных Люберцах разлилось огромное озеро из грязной воды. Внимание на ситуацию обратил Москвы | Россия».

Инцидент произошел в среду, 13 ноября. На записях, сделанных местными жителями, видно, что грязная вода льется прямо из коллектора, затапливая дома и автомобили. Помимо этого, на залитой водой детской площадке провалился асфальт. Жильцы опасаются, что к ночи воду могут не успеть откачать, в результате чего она подмерзнет и на следующий день двор превратится в каток.

В пресс-службе компании-застройщика объяснили, что причиной образования озера стала авария на сетях холодного и горячего водоснабжения, отметив, что из-за нее без холодной воды остались жители всего квартала. «Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Как только восстановим работу системы, мы сразу вам сообщим», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что улицу в центре Екатеринбурга затопило кипятком.