Лодку с сорока российскими туристами едва не унесло в открытый океан у берегов Таиланда. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время экскурсии до островов Симилан в Андаманском море.

По данным канала, после того, как у катера закончилось топливо, экипаж подал сигнал и запросил помощь.

Спасатели смогли прийти на помощь только через три часа — поиски осложнялись тем, что у маломерного судна сломался транспондер.

Катер практически приблизился за это время к территориальным водам соседней Индонезии, его несло в Индийский океан, заметили журналисты.

Туристы рассказали, что вокруг лодки кружили серые и белые акулы, однако капитан вел себя уверенно.

В итоге, россиян благополучно доставили на сушу. Представитель туроператора в шутку попросил у них доплату за расширенную прогулку и впечатления, а затем пообещал компенсировать моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что рядом с островом Пхукет затонула яхта, на борту которой находились шесть российских туристов и трое граждан Таиланда, входящих в состав экипажа. Всех путешественников удалось спасти, никто не пострадал.