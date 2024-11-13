Три беспилотника упали в лесном массиве в Пензе

Место падения трех дронов обнаружили в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его информации, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования, — написал политик.

Ранее режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов ввели на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал граждан следить за оповещениями правительства и сохранять спокойствие на фоне угрозы.

До этого в российском оборонном ведомстве объявили, что силы противовоздушной обороны за 2,5 часа ликвидировали 11 беспилотников над территорией Брянской области и еще два — над Белгородской. Информации о пострадавших или разрушениях в результате падения обломков не поступало.

Кроме того, украинские дроны самолетного типа совершили налеты на два региона России. Средства противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА над территорией Курской области и один — над Белгородской областью.