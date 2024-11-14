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Тело женщины месяц пролежало на улице российского города

Тело женщины в течение месяца лежало на одной из улиц в подмосковном городе Воскресенск. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело женщины месяц пролежало на улице российского города
© ТАСС

По словам собеседника, тело погибшей уже начало разлагаться. Ее обнаружил местный житель 13 ноября. На место сразу были вызваны правоохранительные органы, они начали проверку случившегося.

Ранее также сообщалось, что в Воскресенске двое местных жителей связали ремнями знакомую девушку, избили, а затем один из них изнасиловал её. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчин задержали и возбудили уголовное дело.

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