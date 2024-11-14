Тело женщины месяц пролежало на улице российского города

Тело женщины в течение месяца лежало на одной из улиц в подмосковном городе Воскресенск. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, тело погибшей уже начало разлагаться. Ее обнаружил местный житель 13 ноября. На место сразу были вызваны правоохранительные органы, они начали проверку случившегося.

Ранее также сообщалось, что в Воскресенске двое местных жителей связали ремнями знакомую девушку, избили, а затем один из них изнасиловал её. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчин задержали и возбудили уголовное дело.

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