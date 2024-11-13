Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

В Подмосковье юноши избили и изнасиловали девушку-дворника в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

© Lenta.ru

По данным телеканала, все произошло в Воскресенске. Молодые люди, находясь в одной из квартир, повалили потерпевшую на пол, связали ей руки и ноги ремнями, а затем избили. После этого один из находившихся в жилище злоумышленников изнасиловал девушку.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизы. Уточняется, что у потерпевшей есть ребенок.

Ранее в Забайкалье двое подростков изнасиловали шестилетнего мальчика в детском доме.