Глава парка "Патриот" Ахмедов и генерал Шестеров дали показания на Павла Попова
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова. Как уточнил ТАСС адвокат генерала армии Денис Сагач, Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что сделку со следствием заключил только Ахмедов.
"В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до задержания с Поповым были проведены очные ставки при участии Ахмедова и Шестерова.
"Павел Попов в ходе допроса и очных ставок [с фигурантами дела] дал подробные и развернутые показания, в которых рассказал, на что и кому он передавал денежные средства", - отметил адвокат.