Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на экс-замминистра обороны Павла Попова. Как уточнил ТАСС адвокат генерала армии Денис Сагач, Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что сделку со следствием заключил только Ахмедов.

"В представленных следствием суду материалах о продлении срока ареста моему подзащитному действительно есть информация о том, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на Павла Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в свой адрес", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до задержания с Поповым были проведены очные ставки при участии Ахмедова и Шестерова.