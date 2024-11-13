Сбежавшие из воинской части под Новосибирском срочники попали на видео

Telegram-канал Baza утверждает, что дезертиры, покинувшие воинскую часть в Новосибирской области, ломали и разбивали имущество части перед побегом. Канал опубликовал запись, на которой видно, как несколько мужчин бьют стекла в здании.

Информация о военнослужащих, которые дезертировали из новосибирской части, появилась в СМИ 13 ноября. Сообщалось, что из части сбежали десять человек.

По данным Baza, семеро дезертиров уже задержаны. Глава Коченевского района области Евгений Антипов сообщал о задержании четырех человек. Он уточнял, что это дезертиры «из категории ранее самовольно покинувших часть». Telegram-канал Mash Siberia сообщил со ссылкой на родственника одного из дезертиров, что всех десятерых уже задержали и доставили в СК.

Сбежавших из российской воинской части солдат собирались отправить на СВО

СМИ писали, что эти военнослужащие ранее самовольно оставляли воинские части в других регионах РФ по различным не связанным со службой причинам.