В Таганроге задержали двух высокопоставленных силовиков по делу о взятке

Двух высокопоставленных сотрудников силовых структур из Таганрога, расположенного в Ростовской области, задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Ростова | 161.RU" со ссылкой на источник.

По информации журналистов, одним из оказавшихся под стражей мужчин является начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по городу Виталий Шмыков. Его сообщником оказался старший следователь по особо важным делам Таганрогского отдела регионального управления СК РФ Антон Васильченко.

Из материала следует, что фигуранты уже дали предварительные показания. При этом их "сдал" глава следственного отдела СК РФ по Таганрогу Руслан Багмут, которого задержали по подозрению в получении взятки в сентябре 2024 года.

"Согласно показаниям Багмута, он вместе со Шмыковым и Васильченко получили крупную взятку и прикрыли одного из местных предпринимателей за незаконную торговлю", — говорится в публикации.

В материалах процессуальной проверки отмечается, что Шмыков и Васильченко получили 3,5 млн рублей. За это они пообещали местному предпринимателю остановить проверку по делу о продаже фальсифицированных табака и алкогольных напитков.

26 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что суд в Москве арестовал Багмута по делу коррупционной направленности. Предварительно, его подозревают в получении взятки в размере два млн рублей.