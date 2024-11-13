Алабай чуть не разодрал двух сестер на парковке в Забайкалье

В городе Борзя сторожевой пес напал на двух женщин на автостоянке, их спас сторож. Об этом сообщает Chita.ru.

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Две сестры попали в больницу с рваными ранами после нападения собаки. Алабая держит на парковке ее владелец, в один из дней сестры отправились за машиной, когда сторожевой пес неожиданно набросился на них.

"Если бы она была на цепи, такого бы не произошло. А ее просто привязали к столбику, поэтому она сразу без всяких усилий сорвалась. Мы даже не успели дойти до машины, как только мы вошли в ворота, сделали несколько шагов, и она набросилась на нас", — рассказала одна из пострадавших.

Женщин спас сторож стоянки, который смог отогнать разъяренного пса. Сестер госпитализировали, одной из них может потребоваться пластическая операция по пересадке кожи. В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю сообщили, что для привлечения владельца собаки к ответственности материалы направили в ветеринарную службу. .